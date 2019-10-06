السيسي يلقي كلمة إلى الشعب بعد قليل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بعد قليل، إلى الشعب المصري، بمناسية الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وجاء ذلك حسبما أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له.



