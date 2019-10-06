السيسي يلقي كلمة إلى الشعب بعد قليل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
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يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بعد قليل، إلى الشعب المصري، بمناسية الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وجاء ذلك حسبما أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له.
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