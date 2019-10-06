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بالبكيني.. الراقصة جوهرة في أحدث ظهور لها على إنستجرام

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
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بالبكيني.. الراقصة جوهرة في أحدث ظهور لها على إنستجرام
جوهرة
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رانيا ماهر
 
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نشرت الراقصه الاستعراضية جوهره بعض الصور لها من عطلتها الصيفيه بالمايوه"البكيني" علي أحدي شواطئ لبنان.


ولقي المنشور أعجاب الكثير من متابعيها انهالت العديد من التعليقات المتغزله في طلتها وراشقتها المعتادة.


جدير بالذكر أن الراقصة جوهرة أعتقلت من قبل السلطات المصرية بسبب فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص في لباس جريء على أغنية "مهرجان لأ".


وقد انتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحب الناس ما قدمته الراقصة ما دفعهم للإنتفاض عندما سجنتها سلطات الجيزة بسبب عدم موافاة بدلتها الشروط اللازمة والتشجيع على الفسق والفجور وعدم احتيازها على ترخيص للرقص.


نكر محاميها جميع الإتهمات واعتبر أن ما حدث مكيدة لها، وقال إن موكلته هي الوحيدة التي تعمل بتصاريح عمل رسمية من وزارة القوى العاملة في مصر ومصلحة الجوازات والهجرة، وأن هذه الإتهامات باطلة وهي مكيدة من زميلاتها في العمل.


بالبكيني.. الراقصة جوهرة في أحدث ظهور لها على إنستجرام
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