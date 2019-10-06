التحالف العربي ينقذ 60 راكبا يمنيا في جزيرة سقطرى

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نقلًا عن مصدر يمني، أن القوات البحرية للتحالف عثرت على سفينة ركاب (عبري) على متنها 60 مسافراً يمنياً بالإضافة لطاقمها المكون من 5 بحارة من جزيرة سقطرى، بعد اختفائها في عرض البحر الأربعاء الماضي أثناء توجهها من سواحل المهرة باتجاه سقطرى قبل أن يتعرض محركها للعطل.

وبحسب الوكالة، باشرت قوات التحالف البحرية بعملية البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية، وبعد 18 ساعة من البحث تم العثور عليها وسحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون.

وفور وصول السفينة يوم أمس السبت، بدأ الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.