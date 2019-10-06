شاهد.. ليزر وحوائط حمراء وتأثيرات مائية بمعرض الآثار الغارقة بكاليفورنيا

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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور التي تسجل لوسائل العرض الحديثة المزودة بها قاعة مكتبة رونالد ريجن الرئاسية في مقاطعة ڤالي بولاية كاليفورنا الأمريكية والتي تستضيف معرض الآثار الغارقة والذي يضم 293 قطعة أثرية مصرية تم انتشالها من تحت سطح البحر.



وسجلت الصور ثلاثة وسائل للعرض الأولى النقوش الليزرية حيث جاء بجانب كل تمثال أشكال النقوش على الحوائط والتي تم كتابتها بإضاءة الليزر ثم ترجمتها بنفس الأسلوب.



والوسيلة الثانية هي إعطاء تأثير مائي حول التماثيل لكي يعيش الزائر البيئة الأصلية التي كانت فيها التماثيل حيث غرقت هذه القطع تحت سطح البحر لآلاف السنين.



أما الوسيلة الثالثة فكانت لون الحوائط وخلفيات بعض الفتارين والتي حرصت إدارة سيناريو العرض بالقاعة على اختيار اللون الأحمر الطوبي لها وهو ما يعطي القطع ظهور متميز وخاصة القطع الرئيسية.



وافتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار منذ قليل، معرض الآثار المصرية الغارقة الذي تستضيفه مكتبة رونالد ريجن الرئاسية في مقاطعة سيمي ڤالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وشهد حفل الافتتاح مدير متحف سيمي ڤالي ومدير مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، وعدد كبير من الأمريكيين الحريصين على متابعة التراث والآثار المصرية والعشرات من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الأمريكية والعالمية.



والمعرض بعنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" ويضم ٢٩٣ قطعة أثرية، كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتعد أهم القطع المعروضة تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.



ورحلة المعرض بدأت عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (أوزوريس، أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومحطته الثالثة في أمريكا بولاية كاليفورنيا حيث ستستضيف المعرض والذي سيتم فتحه للجمهور حتى أبريل ٢٠٢٠م.