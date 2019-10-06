على غرار "أوبك".. روسيا تقترح إنشاء منظمة للحبوب

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسى المسؤول عن الزراعة اقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وروسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح فى العالم، واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط فى العالم، ولكنها ليست عضوا فى أوبك.





ودأب نائب رئيس الوزراء أليكسى جوردييف، وهو أحد المسؤولين المخضرمين فى القطاع الزراعى الروسى، على الدعوة لإنشاء "أوبك الحبوب" فى السنوات السابقة، وكان وزيرا للزراعة لمدة عشر سنوات حتى عام 2009.





وتمثل تصريحاته السبت المرة الأولى التى يعود فيها إلى الفكرة بشكل علنى منذ عودته إلى الحكومة فى عام 2018.





ونقلت إنترفاكس عن جوردييف قوله للصحفيين بعد اجتماع مع وزيرة الزراعة الألمانية إن "أوبك الحبوب" ستهدف إلى ضمان الاستقرار فى سوق الحبوب وتنسيق سياسة الأسعار وحل مشكلات الجوع فى العالم وقد تشمل روسيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وغيرهم.















