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الكشف عن إحصائية ضخمة للاحتجاجات ضد النظام في إيران

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:32 ص
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الكشف عن إحصائية ضخمة للاحتجاجات ضد النظام في إيران
إيران
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وكالات
 
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 أكد تقرير نشرته المقاومة الإيرانية، أنّ ما لا يقل عن 485 حركة احتجاجية وقعت في إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة، من بينها 81 حركة احتجاجية ضد النظام الحاكم بشكل أساسي.

 

وأوضحت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، أنّ الاحتجاجات سببها بشكل أساسي، عدم دفع رواتب العمال المتأخرة، وعدم تثبيتهم بعقود رسمية، وحرمانهم من التأمين الاجتماعي، إضافة إلى الاعتراض على خصخصة الشركات وفصلهم من العمل دون دفع مستحقاتهم، وعلى الرغم من المطالب المحقة للمواطنين قابل الملالي التظاهرات بالقمع للحيلولة دون اتساع نطاقها.

 

وأوضح التقرير، أنه حكم على 6 عمال ونشطاء في شركة قصب السكر في هفت تبه بمحافظة خوزستان جنوب إيران، بالحبس لمدة 110 سنوات بسبب مشاركتهم في إضرابات الشركة في العام المنصرم وحكم على آخرين بالسجن بتهمة مشاركتهم في مظاهرات، يوم العمال العالمي في طهران، لكن رغم ذلك تستمر الاحتجاجات العمالية.

 

وكان شهر يوليو الماضي الأعلى من حيث عدد الحركات الاحتجاجية، حيث شهد 131 حالة احتجاجية في 32 مدينة، فيما شهد شهر سبتمبر الماضي 100 حركة احتجاجية في 29 مدينة. وفق التقرير.

 

ولفتت المقاومة إلى أنّ من أهم سمات الاحتجاجات العمالية الأخيرة في إيران استمرار وتوسيع حركاتها الاحتجاجية، لعدة أيام، وعلى سبيل المثال “إضراب عمال السكك الحديد في جميع أنحاء إيران، والذي استمر لعدة أيام، أو إضراب عمال البلديات في معظم المدن الإيرانية.

 

وتشدد "مريم رجوي" زعيمة المقاومة الإيرانية على تأييدها استمرار حركات الاحتجاج في إيران رغم القمع الوحشي، فيما دعت عموم النقابات والاتحادات العمالية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق العمال لدعم مطالب العمال الإيرانيين وكذلك التحرك العاجل لإطلاق سراح العمال المعتقلين.

 

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