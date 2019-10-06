رد فعل غير متوقع للشعب العراقي على التدخلات الإيرانية

نشرت قناة مداد نيوز، تقريرًا رصد تظاهرات عراقية حاشدة، وكان هتافهم: "إيران بره بره"، حيث تنبه الشعب العراقي للخطر الإيراني، وتأثيره السلبي على العراق، فتوجهوا إلى الشارع منددين بإيران، وحملوها مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية والأمنية.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان "إيادي إيران تعبث بالعراق" يرصد رد فعل الشعب العراقي على التدخلات الإيرانية في شأن بلادهم.

حيث حرق الشعب العراق الأعلام الإيرانية، وهتفوا ضدها في المظاهرات، فقد أفقرت إيران الشعب العراقي بخطة ممنهجة، وحولته لسوق سوداء لبضاعتها، ودعمت الميليشيات الإرهابية في المدن، وعملت على إضعاف الجيش العراقي باستنساخ تجربة الحرس الثوري.

ودعمت العراق فصائل الحشد الشعبي، وتمثل التدخل الإيراني بإزاحة الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب، فهى كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب العراقيين، فخرجوا إلى الشوارع ليسقط حتى الآن ما يزيد عن 70 مواطنا عراقيا في الاحتجاجات.

وعثر المتظاهرون على جوازات سفر إيرانية مع العناصر التي أطلقت النار عليهم، ليظهر دور إيران المدمر على العراق.

قرارات مهمة

وأضاف، أن "المجلس أصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة".

على الصعيد نفسه، أفاد مصدر برلماني اليوم بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى قبل قليل بممثلي المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب".

وأضاف، أن "الحلبوسي سيبحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقاً للقانون".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الغاضبة في العراق إلى نحو 100 قتيل و4 آلاف جريح.