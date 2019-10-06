ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رد فعل غير متوقع للشعب العراقي على التدخلات الإيرانية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
Advertisements
رد فعل غير متوقع للشعب العراقي على التدخلات الإيرانية
مظاهرات العراق
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

نشرت قناة مداد نيوز، تقريرًا رصد تظاهرات عراقية حاشدة، وكان هتافهم: "إيران بره بره"، حيث تنبه الشعب العراقي للخطر الإيراني، وتأثيره السلبي على العراق، فتوجهوا إلى الشارع منددين بإيران، وحملوها مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية والأمنية.

 

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان "إيادي إيران تعبث بالعراق" يرصد رد فعل الشعب العراقي على التدخلات الإيرانية في شأن بلادهم.

 

حيث حرق الشعب العراق الأعلام الإيرانية، وهتفوا ضدها في المظاهرات، فقد أفقرت إيران الشعب العراقي بخطة ممنهجة، وحولته لسوق سوداء لبضاعتها، ودعمت الميليشيات الإرهابية في المدن، وعملت على إضعاف الجيش العراقي باستنساخ تجربة الحرس الثوري.

 

ودعمت العراق فصائل الحشد الشعبي، وتمثل التدخل الإيراني بإزاحة الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب، فهى كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب العراقيين، فخرجوا إلى الشوارع ليسقط حتى الآن ما يزيد عن 70 مواطنا عراقيا في الاحتجاجات.

 

وعثر المتظاهرون على جوازات سفر إيرانية مع العناصر التي أطلقت النار عليهم، ليظهر دور إيران المدمر على العراق.

 

قرارات مهمة

وأضاف، أن "المجلس أصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة".

 

على الصعيد نفسه، أفاد مصدر برلماني اليوم بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى قبل قليل بممثلي المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب".

 

 وأضاف، أن "الحلبوسي سيبحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقاً للقانون".

 

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الغاضبة في العراق إلى نحو 100 قتيل و4 آلاف جريح.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: العراق التدخلات الايرانية الاحتجاجات في العراق الأحتجاجات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status