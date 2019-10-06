فرانس فوتبول تكشف عن موعد الإعلان بالفائز بجائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، رسميًا عن موعد الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، بعد الأداء الرائع الذى قدمه اللاعب صاحب الجائزة خلال الموسم الماضى.

وبحسب المجلة الفرنسية الشهيرة فإن: "تم تحديد يوم 21 أكتوبر المقبل، للكشف عن جميع المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم لعام 2019، وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم".

وأوضحت المجلة أنها ستقدم أيضًا خلال الحفل جائزة كوبا، التى تمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، بالإضافة إلى جائزة "ياشين" المخصصة لأفضل حارس مرمى فى العالم.

وجائزة أفضل حارس مرمى فى العالم، وأطلقت عليها جائزة "ليف ياشين" الحارس الأسطورى لمنتخب الاتحاد السوفيتى.

ومن المقرر أن يقام الحفل الكبير للكرة الذهبية يوم 2 ديسمبر فى مسرح "شاتليت" فى باريس لتسليم الجوائز للفائزين والكشف عن كل التصنيفات، وجائزة الكرة الذهبية منفصلة تمامًا عن جائزة فيفا التى توج بها بالأمس الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم وقائد برشلونة الإسبانى.

ومن المتوقع أن يتم ترشيح ليونيل ميسي والهولندى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالى، فى القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية.