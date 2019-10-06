مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مصر خططت بأسلوب علمي لحرب أكتوبر



وأضاف "شهود"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لم يكن هناك بديل عن الحرب، مشددًا على أننا نحمل الأرض أمانة، وليست ملك لنا، وذكرت مصر 670 مرة في العهد القديم، و27 مرة في العهد الجديد، و28 مرة في القرآن الكريم.





وتابع، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن كل الجيل المصري الحالي لو كان متواجدًا في وقت حرب أكتوبر كانوا فعلوا أكثر مما حدث، مشددًا على أن مصر خططت بأسلوب علمي، وقامت بتجهيز الشعب قبل القوات المسلحة، وتم استخدام كل الفنون القتالية، والشعب نفسه تحمل الظروف الاقتصادية، ووقف على قلب رجل واحد، مشددًا على أنه لا يوجد تيار سياسي واحد احتج أو اعترض.





وشدد على أن مصر راهنت على شعبها وقواتها المسلحة، لافتا إلى أن المصريين لا ينظرون إلى ما يوجد في أيدي الآخرين، وعلى سبيل المثال لم يفكر المصريون أبدا في الهجوم على ليبيا للحصول على ثرواتها الليبية، أو تطمع في السودان وأراضيها، مشيرا إلى أن مصر لا تعتدي على الآخرين بشكل نهائي.

قال اللواء أركان حرب، ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه يجب الاحتفال بحرب أكتوبر حتى نأخذ دروس للمستقبل، وبناء البلد، مشددا على أن إسرائيل حاولت عدة مرات تغيير هوية سيناء، سواء بقتال أو بدون قتال، وتحريض أهالي سيناء على الانفصال.