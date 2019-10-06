صلاح عبد الله: "النهاردة ذكري أعظم يوم في تاريخ مصر"





احتفل الفنان اصلاح عبد الله بذكري حرب السادس من أكتوبر، من خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكتب خلال تدوينته: "‏لازم ولادنا وأحفادنا يحكوا لأولادهم وأحفادهم إن السادس من أكتوبر ذكرى أعظم يوم في تاريخ مصر الحديث."





ذكرى حرب النصر





ويوافق اليوم ذكري حرب ٦ أكتوبر و هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام)، وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الاردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.





تفاصيل معركة استرداد الكرامة





"بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي".





عن صلاح عبد الله





شارك الفنان صلاح عبدالله طوال مشوار الفني الحافل بالأعمال ذات القيمة الفنية العالية بعدداً كبيرً من المسلسلات التليفزيونية المتنوعة نذكر أبرزها مسلسل ذئاب الجبل، مسلسل الجماعة، مسلسل زي الورد، مسلسل رية وسكينة، مسلسل سكة الهلالي، مسلسل حكاية حياة، مسلسل عوالم خفية، مسلسل أبو ضحكة جنان، مسلسل الريان، مسلسل العملية ميسي، مسلسل الأدهم، مسلسل الدالي، مسلسل سوق الخضار، مسلسل أحلامك أوامر.





مشاركته في "قيد عائلي"





يذكر أن الفنان صلاح عبدالله شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، وهو مسلسل دراما اجتماعية يتناول مشكلات العائلة والصراعات بين الأقارب، وطغيان الجانب المادي علي الجانب الإنساني، وقدمت أحداث المسلسل بشكل تشويقي، هذا المسلسل تم إنتاجه بواسطة شركة فنون مصر للمنتج ريمون مقار، المسلسل من إخراج تامر حمزة، تأليف السيناريست محمد، رجاء والسيناريست ميشيل نبيل، تأليف النوسيقي أشرف الزفتاوي، شارك في بطولته عدداً من النجوم أبزرهم صلاح عبدالله، بوسي، ميرفت أمين، نضال الشافعي، دينا فؤاد، صبري فواز.





كما قدم النجم صلاح عبدالله للفن مجموعة من الأفلام السينمائية الرائعة منها أفلام (365 يوم سعادة، مواطن ومخبر وحرامي، مسجون ترانزيت، دم الغزال، العروب، المنسي، الرهينة، الثلاثة يشتغلونها، حماده يلعب، مقلب حرامية، فيلم هندي، حلم عزيز، عسكر غي المعسكر، درس خصوصي، كلاشنيكوف، قسطة يابا).



