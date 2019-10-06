برلمانية: الجيش المصري تعامل مع الأسرى الإسرائيليين وفق مبادئ حقوق الإنسان



وأضافت "عازر"، في مداخلة مع برنامج "الصديقان"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن الجيش المصري كان يتعامل مع الأسرى الإسرائيليين بما تنص عليه المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مشددة على أنه جيش عظيم أثبت أن مصر أرض للغزاة.



وتابعت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أي شخص يطمع في مصر سوف تكون مقبرة له، والجيش استطاع أن يصد الغزاة، واستطاعت كل فئات الشعب المصري، الوقوف وراء الجيش.



هذا، وتحتفل مصر بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر، عام 1973، التيي حقق فيها الجيش المصري انتصارا كبيرا على الجيش الإسرائيلي وحطم أسطورته المعروفة بـ"خط بارليف" باستخدام مدافع المياه.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، إجازة رسمية للعاملين في الدولة، كما أرسل برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة بهذه المناسبة.



من جانبه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تزامنا مع الاحتفال، كما وجه وزير الدفاع قادة الجيوش الميدانية بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، كل في نطاق المنطقة المتواجد فيها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصار مصر في الحرب.



قالت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها تهنئ الشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، والذي يسجل في التاريخ بحروف من ذهب.