أزمة كبري تهدد ريال مدريد قبل الكلاسيكو

يعاني الدولي البرازيلي كاسيميرو، لاعب نادي ريال مدريد، من إمكانية الغياب عن مباراة فريقه أمام برشلونة، المقرر إجراؤها يوم السادس والعشرون من شهر أكتوبر الجاري، بسبب حصوله على بطاقة صفراء ضد غرناطة اليوم السبت.





قد حصل على أربع بطاقات صفراء منذ بداية الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكون على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف، وهو ما يعني إمكانية غيابه عن الكلاسيكو إذا تلقى إنذاراً في اللقاء القادم ضد مايوركا.





وتلقى كاسيميرو بطاقة صفراء في الدقيقة 43 من مباراة غرناطة، اليوم السبت، لارتكابه خطأً في وسط الملعب وكان من الممكن أن يحصل على البطاقة الحمراء في الشوط الثاني.





ويعتبر كاسيميرو اللاعب الذي لعب معظم دقائق هذا الموسم في ريال مدريد بـ870 دقيقة، وهو ما يعني أن البرازيلي شارك في كل شيء باستثناء النصف ساعة الأخيرة ضد ليفانتي بعد عودته من التوقف الدولي.





وحقق ريال مدريد انتصاراً مهماً بأربعة أهداف مقابل هدفين على غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في معقله “سانتياجو برنابيو”.