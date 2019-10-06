ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحد أبطال حرب أكتوبر: استردنا كرامة مصر والأمة العربية كلها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:21 ص
Advertisements
أحد أبطال حرب أكتوبر: استردنا كرامة مصر والأمة العربية كلها
كمال عامر
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال اللواء كمال عامر أحد أبطال أكتوبر، إن البطل الحقيقي للحرب هو شعب مصر كله، مشيرا إلى أن مصر كلها بقيادتها وشعبها، انتصرت في الحرب، وهي تعتبر ملحمة قادتها مصر كلها لتنقلها من مرحلة ظلام دامس، إلى مرحلة ضوء مبهر وإشراقة جميلة.

وأضاف "عامر"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن بوادر نصر حرب أكتوبر، بدأت منذ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، عندما أعلن تنحيه عن الحكم، وخرج الشعب المصري ليرفض ذلك، وطالبه بالصمود.

ولفت إلى أنه تم الإعداد للحرب من خلال إعداد القوات المسلحة، ومسرح العمليات، والاقتصاد، والمجتمع، وهي منظومة مازالت تدرس في أكاديمية ناصر العسكرية، حيث تم تنفيذ أعلى درجة من الاستعداد القتالي واسترداد كرامة مصر والأمة العربية كلها.

من جانبه، قال العميد محمد ناجي، أحد أبطال الحرب، إنه لا يوجد سلاح يحارب بفرده، وكل الأسلحة تعمل معًا، وسلاح الإشارة يعتبر عصب المعركة حيث يأخذ الأوامر من القيادة ويوصلها إلى القواعد العسكرية المختلفة.

وأشار "ناجي"، في لقاء مع البرنامج، إلى أن هذا هو السبب الذي يجعل مراكز القيادة هي أول الأهداف التي يتم قصفها في المعارك، لكي لا تستطيع إصدار الأوامر للقوات بالتحرك في المعركة، مشددًا على أن مرحلة الإعداد والبناء للقوات المسلحة من أهم المراحل التي كانت في المعركة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر النهاردة حرب أكتوبر أبطال حرب أكتوبر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status