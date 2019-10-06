أحد أبطال حرب أكتوبر: استردنا كرامة مصر والأمة العربية كلها



وأضاف "عامر"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن بوادر نصر حرب أكتوبر، بدأت منذ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، عندما أعلن تنحيه عن الحكم، وخرج الشعب المصري ليرفض ذلك، وطالبه بالصمود.



ولفت إلى أنه تم الإعداد للحرب من خلال إعداد القوات المسلحة، ومسرح العمليات، والاقتصاد، والمجتمع، وهي منظومة مازالت تدرس في أكاديمية ناصر العسكرية، حيث تم تنفيذ أعلى درجة من الاستعداد القتالي واسترداد كرامة مصر والأمة العربية كلها.



من جانبه، قال العميد محمد ناجي، أحد أبطال الحرب، إنه لا يوجد سلاح يحارب بفرده، وكل الأسلحة تعمل معًا، وسلاح الإشارة يعتبر عصب المعركة حيث يأخذ الأوامر من القيادة ويوصلها إلى القواعد العسكرية المختلفة.



وأشار "ناجي"، في لقاء مع البرنامج، إلى أن هذا هو السبب الذي يجعل مراكز القيادة هي أول الأهداف التي يتم قصفها في المعارك، لكي لا تستطيع إصدار الأوامر للقوات بالتحرك في المعركة، مشددًا على أن مرحلة الإعداد والبناء للقوات المسلحة من أهم المراحل التي كانت في المعركة.

قال اللواء كمال عامر أحد أبطال أكتوبر، إن البطل الحقيقي للحرب هو شعب مصر كله، مشيرا إلى أن مصر كلها بقيادتها وشعبها، انتصرت في الحرب، وهي تعتبر ملحمة قادتها مصر كلها لتنقلها من مرحلة ظلام دامس، إلى مرحلة ضوء مبهر وإشراقة جميلة.