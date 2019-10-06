مشاهدات قياسية لفيديو المتسابقة المغربية وئام رضوان بعد اشعالها The Voice

حقق مقطع فيديو المتسابقة المغربية وئام رضوان، ببرنامج "ذا فويس" مشاهدات قياسي بعد 6 ساعات من طرحه عبر قناة البرنامج بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

وتجاوزت مشاهدات المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة حتى الآن، حيث حققت تحديدًا 585,711 مشاهدة.

بكاء حماقي





وكان لهذه الفتاة القوية الإرادة أثرها الفتاك على مشاعر محمد حماقي، الذي لم يتمالك نفسه ولم يتمكن من حبس دموعه فدخل في نوبة بكاء شديدة.





حاولت أحلام تهدئته وقالت له لا تبكي وسط تأثر شديد من المتواجدين.





ووجه حماقي رسالة لوئام وقال لها إنه سينتحر إذا لم تختاره، وبعد مفاوضات عدة، اختارت أن تنضم لفريق محمد حماقي.





قصة وئام مع الإعاقة





وقد سردت وئام قصتها مع الإعاقة الحركية، وقالت إن الكرسي المتحرك ملازمها منذ طفولتها ولكنها عزمت على ألا تستسلم ودائمًا ماتنمي موهبتها وتثقلها بالقراءة.





كما صممت على أن تتقدم لبرنامج ذا فويس وتحاول اثبات نفسها أمام العالم وتبرهن على أن موهبتها تستحق الدعم والتشجيع وهاهي بالفعل أثبتت ذلك وسكنت قلوب الجمهور.





من جانب آخر، عبر رواد التواصل الإجتماعي عن سعادتهم الكبيرة باختيار حماقي لموهبة كبيرة مثل وئام لأنها تستحق.









دعم لجنة ذا فويس





كما أشاد عدد كبير منهم بموقفه تجاهها متوجهين له بالشكر ولأعضاء لجنة التحكيم أيضًا على مشاعرهم تجاهها وموقفهم الإنساني، ودعمهم للمعاقين بشكل عام وإعطائهم فرصة طالما لديهم أصوات تستحق.





وقامت أحلام بمداعبة محمد حماقي، ونشرت صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأرفقتها بتعليق قائلة: حماقي حبيبي لاتبكي، انت كمان فريقك كويس بس مش متل فريقي اوعى تزعل ياريس ياصديقي.





وانهالت عليها التعليقات من قبل محبيهما مؤكدين على حبهم للعلاقة الطيبة والصداقة التي نشأت بينهما.







