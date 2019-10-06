موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية الأحد 6 - 10 - 2019 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:16 ص
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علاء خليف
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يفتح استاد "كامب نو" أبوابه مساء غدًا الأحد الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام 2019، لاستضافة المواجهة النارية بين برشلونة صاحب الأرض والجمهور، وضيفه فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز (الليجا) لموسم 2019 – 2020.
ترتيب الفريقين في جدول الدوري الاسباني:
برشلونة: يحتل الفريق الكتالوني المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني (13 نقطة) جمعها خلال 7 مباريات، حيث استهل مشواره بخسارة أمام أتليتك بلباو 1-0، ثم فوز علي ريال بيتيس 5-2، وتعادل مع أوساسونا 2-2، ثم فوز علي فالنسيا 5-2، وخسارة من غرناطة 2-0، ثم فوز علي فياريال 2-1، وأخيرًا فوز علي خيتافي 2-0.
برشلونة: يحتل الفريق الكتالوني المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني (13 نقطة) جمعها خلال 7 مباريات، حيث استهل مشواره بخسارة أمام أتليتك بلباو 1-0، ثم فوز علي ريال بيتيس 5-2، وتعادل مع أوساسونا 2-2، ثم فوز علي فالنسيا 5-2، وخسارة من غرناطة 2-0، ثم فوز علي فياريال 2-1، وأخيرًا فوز علي خيتافي 2-0.
أشبيلية: يحتل الفريق الأندلسي المركز السادس برصيد (13 نقطة)، جمعها من 7 مباريات أيضًا، بدأ مشواره بالبطولة بالفوز علي اسبانيول 2-0، ثم الفوز علي غرناطة 1-0، وتعادل مع سيلتا فيجو 1-1، وفوز علي ألافيس 1-0، بعدها خسر أمام ريال مدريد 1-0، ثم خسر أمام إيبار 3-2، وفاز علي ريال سوسيداد 3-2.
موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الاسباني:
تنطلق أحداث مباراة برشلونة ضد إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وذلك مساء الأحد الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام 2019، وستقام المباراة على استاد "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.
تنطلق أحداث مباراة برشلونة ضد إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وذلك مساء الأحد الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام 2019، وستقام المباراة على استاد "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.
ويمكنكم متابعة البث التليفزيوني الحصري لمباراة برشلونة ضد إشبيلية عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 مساء الأحد 6-10-2019، كما يوفر موقع الفجر الرياضي روابط بث مباشر لمتابعة اللقاء بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي أنطونيو لاهوز.
التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إشبيلية :
تشكيل برشلونة: أندريه تير شتيجن - سيرجيو روبيرتو - جان كليرتوديبو - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو - دي يونج - سيرجيو بوسكيتس – أرثر - أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي
تشكيل إشبيلية:
توماش فاسليك - سيرجيو ريجيليون - دييجو كارلوس - جيوليس كوندي - خيسوس نافاس - أوليفر توريس - فيرناندو فرانسيسكو - إيفير بانيجا - نوليتو - لوك دي يونج - لوكاس اوكامبوس
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