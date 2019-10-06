تعرف على موعد حفل الكرة الزهبية

أعلنت اللجنة المنظمة لحفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية" للأفضل لعام 2019.





وتم الاعلان على أن إقامة الحفل سيكون في الثانى من ديسمبر المقبل موعداً لحفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية" لعام 2019، على أن يقام الحفل فى مسرح "شاتيليت" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، بينما تحدد 21 أكتوبر المقبل موعداً للكشف عن قوائم المرشحين لحصد جوائز "الكرة الذهبية" هذا العام.





وسيتم توزيع جوائز "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب لاعبة وأحسن لاعب صاعد، بجانب أفضل حارس فى العالم.





وقررت المجلة الفرنسية منح جائزة لأفضل حارس مرمى في العالم بداية من العام الجارى، والتى تحمل اسم "جائزة ياشين" نسبة إلى الحارس الروسى السابق ليف ياشين، ويعد الروسى ليف ياشين، حارس المرمى الوحيد الذى توج بالكرة الذهبية عام 1963 وتحديدًا منذ 56 عامًا.





وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "الكرة الذهبية" سنويا لأفضل لاعب فى العالم منذ 1956 علما بأن هذه الجائزة اندمجت مع جائزة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب فى العالم منذ 2010 وحتى 2015 قبل أن تنفصل الجائزتان مجددا بداية من 2016 .