نانسي عجرم تلهو مع طفلتها الثالثة (فيديو)

شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها مقطع فيديو وهي تلهو مع طفلتها الثالثة وأصغر بناتها "ليا".

واكتفت عجرم، بالتعليق على الفيديو قائلة: "قلبي".

إطلالة نانسي عجرم

ومن المقرر أن تقدم نانسي مجموعة من أغانيها المحببة لدي جمهورها ومنها "الحب زي الوتر"، و"آه ونص"، و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.

تستعد نانسي عجرم، لإقامة حفلا غنائي خاص وذلك يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري بأحد الفنادق الشهيرة.

ومؤخرًا نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت نانسي في الصورة وهي ترتدي شميز باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأبيض، حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت ميكب أب هادئا يتناسب مع إطلالتها الرائعه.

ونانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان، فادي الهاشم، في 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن ميلا، وإيلا، وليا.





لحظات من حياتها اليومية





واعتادت نانسي عجرم أن تتواصل مع جمهورها ومتابعيها، وتشاركهم لحظات من حياتها اليومية مع بناتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.





يشار إلى أن نانسي عجرم، تستعد لإحياء حفلا غنائيا وسط طلاب جامعة الدلتا في مصر بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



