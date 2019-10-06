دبلوماسي سابق: مفاوضات المياة صعبة وممتدة



وأضاف "حجازي"، في مداخلة مع برنامح "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن تدخل أطراف أخرى في المفاوضات الخاصة بالمياة هو أمر مقبول، سواء البنك الدولي الذي له خبرة كبيرة في هذا الأمر، أو دولة بعينها.





وتابع مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السابق، أن مصر تعد ملف دولي هام، يشمل رؤيتها في عدة زوايا، أهمها كيفية الملء والتشغيل، ورؤية مصرية للتعاون والترابط مع أثيوبيا، وبناء تعاون إقليمي، وأيضا يشمل شق قانوني، مشددًا على أن مفاوضات المياة صعبة وممتدة، والمهم هو الوصول إلى حل تفاوضي مستمر.





وشدد على أن المسار صعب، ولكن يمكن إدراك نتائجه، مؤكدا أهمية عدم الانجراف إلى تصريحات إعلامية، لكي لا تزداد الأمور تعقيدا، مشيرا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إن النهر سوف يظل يربط الجنوب بالشمال، لافتا إلى أنه يمكن الدعوة لقمة جديدة، يتم البناء عليها ولكن المهم الوصول إلى نتائج.





وأشار إلى أن هناك نقص في الإرادة السياسية لدى الجانب الأثيوبي للوصول إلى حل للأزمة.

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السابق، إن مفاوضات مصر وإثيوبيا، والسودان، بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أن مصر منذ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجهة إلى دعوة أطراف دولية للتدخل لحل الأزمة.