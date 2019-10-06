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فالفيردي يجد بديل لأزمته قبل مواجهة أشبيلية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
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فالفيردي يجد بديل لأزمته قبل مواجهة أشبيلية
فالفيردي
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الفجر الرياضي
 
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أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أنه يسعى خلال الفترة القادمة لايجاد حل لأزمة عدم وجود ظهير أيسر في الفريق، قبل مواجهة إشبيلية ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عدم وجود ظهير أيسر في الفريق أمر غير طبيعي، لكن سيميدو يمكنه اللعب في هذا المركز، أيضا هناك خيار موسى واجي، نأمل أن يعود جوردي ألبا إلينا قريبا".

وعن المشكلة التي تواجه الفريق في الخط الخلفي، بعد طرد لينجليت خلال المباراة الماضية، وإصابة أومتيتي أضاف فالفيردي: "إنه وقت نواجه فيه الإصابات والايقافات  لذا توديبو سيكون خيارًا لنا".

فالفيردي تطرق إلى المباراة أمام الفريق الأندلسي قائلًا: " إشبيلية جيد للغاية  خصوصًا خارج أرضه، إنه فريق يبدو جيدًا ويلعب بشكل جيد، ويتمتع بديناميكيات جيدة".
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