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تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد إف سي مصر بالدوري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:09 ص
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تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد إف سي مصر بالدوري
اون سبورت
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محمد الصو
 
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تعد قناة أون سبورت الرياضية ONSPORT، واحدة من أقوى القنوات الرياضية والتي ظهرت على الساحة الإعلامية، خلال السنوات الماضية.


وقناة أون سبورت ONSPORT، هي إحدى قنوات مجموعات أون الفضائية المصرية والتي ظهرت من أجل منع إحتكار الأحداث في كل المجالات.


وتقوم قنوات أون سبورت ONSPORT، ببث أهم الأحداث والبرامج الرياضية، على رأسها مباريات الدوري المصري الممتاز والإستوديوهات التحليلية بالإضاقة لمباريات كأس مصر والسوبر المصري.


ومن المقرر أن تبث القناة مباراة الزمالك ضد إف سي مصر، مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.


ويرصد "الفجر الرياضي" تردد قناة أون سبورت التي ستقوم بنقل مباراة الزمالك ضد إف سي مصر بالدوري الممتاز وهي كالآتي:-


ويمكن ضبط تردد قناة أون سبورت الجديد على النايل سات ومتابعة كل ما تقدمه قناة ON Sport من مباريات هامة، بالإضافة إلى الاستديو التحليلي الذي يقدمه باقة من ألمع نجوم الرياضة، ومتابعة البرامج الرياضية الأخرى، وذلك من خلال ضبط جهاز الريسيفر لديك على معلومات تردد قناة اون سبورت الفضائية و التمتع بالمشاهدة في أي وقت.


تردد قناة أون سبورت 2019


القمر التردد FEC/SR الجودة


نايل سات 10853 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

اسم القناة على قائمة القنوات ON Sport

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