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تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:55 ص
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تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
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شارك عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في الاحتفال بزفاف "شهد" كريمة م.اسماعيل مرسي وحرمه وفاء عكه والعريس "م.عمرو أحمد " وذلك داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا. 

كان ضمن الحضور الشيخ صالح كامل وحرمه الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء ابو السعود وكريمتيهما والنائب علاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبة والفنانة زينة .

بالإضافة إلى عدد من مشاهير المجتمع منهم محمد عوف ورجب عوف ومحمد مظلوم وهاني العوضي ومحمد التاجوري وعلي البدري ورامي سعيد واشرف فيليب والعميد وليد العشري و شيرين كريمة د.عادل إمام واللبنانية صباح غريب ،د.طارق زيدان وحرمه ومحمد جمال الدين ، م.معتز بالله سعد وحرمه وم.وائل رفعت وحرمه ومحمد شبانه وحرمه.. وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص المتتالية التي أشعلها نجم الحفل تامر حسني حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. 

شارك غي إحياء الحفل الفنان احمد عصام الذي قدم فقرة مبهرة من ال fire works بالإضافة إلى استعراض إفتتاح فقرة تامر حسني. 

تألقت العرس بفستان زفاف خطف أنظار الجميع من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري وحرصت والدة العروس وفاء عكه علي تقديم اغنية "امورتي الحلوة" بمشاركة تامر حسني وفرقته وسط آجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.


تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
تامر حسني وأحمد عصام يشعلان زفاف شهد وعمرو بحضور صفاء أبو السعود وبسمة وزينة (صور)
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