موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامتبون اليوم 6 - 10 - 2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتيزين، مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتى وولفرهامبتون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبى 2019، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، تحت قيادة الحكم كريج باوسون.