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موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامتبون اليوم 6 - 10 - 2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:33 ص
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موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامتبون اليوم 6 - 10 - 2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
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محمد جمال
 
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يستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتيزين، مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتى وولفرهامبتون يوم الأحد الموافق 6 أكتوبى 2019، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، تحت قيادة الحكم كريج باوسون.

موعد مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
 يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتى وولفرهامبتون فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وينقل اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.

ويسعي السيتى رفقة المدير الفتى بيب جوارديولا للفوز بالمباراة للإستمرار في مطاردة صاحب صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول بعد ان يحتل السيتي المركز الثانى برصيد 16 نقطة بينما يحتل أبناء نونو سانتو المدير الفنى لفريق وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

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