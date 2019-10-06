ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق لشهيرة على خلعها الحجاب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
Advertisements
أول تعليق لشهيرة على خلعها الحجاب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

في أول رد منها على الضجة التي أثارتها بسبب "الشعر المستعار"، قالت الفنانة شهيرة إنها تهتم بالطبع بما يقال عنها ولا تدير ظهرها للانتقادات.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية، أنها تهتم لجمهورها كثيرا، ولكن في النهاية لا تستطيع أن ترضي جميع الأشخاص والأهم أن يكون الانسان راض عن نفسه.

عن رأي زوجها الفنان المصري، محمود ياسين في خلعها للحجاب وارتدائها لشعر مستعار، قالت شهيرة: "هو عاجبه كل حاجة".

يشار إلى أن شهيرة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر فبراير/شباط، بعد ظهورها بدون حجاب، مؤخرا، في إحدى المناسبات، خاصة بعد ارتدائها له واعتزالها الفن لفترة تزيد عن 20 عاما. 

وظهرت الممثلة المصرية سهير رمزي مع الفنانة شهيرة دون حجاب خلال حضورهما معرض و"بازار" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

وشهيرة متزوجة من الممثل المصري، محمود ياسين، والذي أعلن اعتزاله التمثيل في شهر سبتمبر/ أيلول 2018.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status