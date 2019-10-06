أول تعليق لشهيرة على خلعها الحجاب
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
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في أول رد منها على الضجة التي أثارتها بسبب "الشعر المستعار"، قالت الفنانة شهيرة إنها تهتم بالطبع بما يقال عنها ولا تدير ظهرها للانتقادات.
وأوضحت في تصريحات تلفزيونية، أنها تهتم لجمهورها كثيرا، ولكن في النهاية لا تستطيع أن ترضي جميع الأشخاص والأهم أن يكون الانسان راض عن نفسه.
عن رأي زوجها الفنان المصري، محمود ياسين في خلعها للحجاب وارتدائها لشعر مستعار، قالت شهيرة: "هو عاجبه كل حاجة".
يشار إلى أن شهيرة أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر فبراير/شباط، بعد ظهورها بدون حجاب، مؤخرا، في إحدى المناسبات، خاصة بعد ارتدائها له واعتزالها الفن لفترة تزيد عن 20 عاما.
وظهرت الممثلة المصرية سهير رمزي مع الفنانة شهيرة دون حجاب خلال حضورهما معرض و"بازار" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.
وشهيرة متزوجة من الممثل المصري، محمود ياسين، والذي أعلن اعتزاله التمثيل في شهر سبتمبر/ أيلول 2018.
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