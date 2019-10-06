ضبط تمساح في بورسعيد.. و"البيئة": تم نقله إلى حديقة الحيوان

نجحت وزارة البيئة في الإمساك بتمساح صغير يقدر طوله بحوالي متر، بمحيط معدية بورفؤاد بمدينة بورسعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية.





بلاغ من شرطة الأمن العام، ورد إلى محمية أشتوم الجميل، يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بور فؤاد وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محمية اشتوم الجميل وبالتنسيق مع شرطة الأمن العام والجهات المعنية ببورسعيد لمعاينة موقع البلاغ.





وتمكنت اللجنة من الإمساك بالتمساح المذكور وتم أخد كافة القياسات اللازمة والتأكد من خلو الموقع من تماسيح أخرى بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان ببورسعيد للكشف على التمساح والتأكد من حالته الصحية على أن يتم نقله بعد ذلك إلى حديقة الحيوان بالجيزة.



