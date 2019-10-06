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تعرف على توقيت عرض "الممر" حصريا على "ON E"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:21 ص
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تعرف على توقيت عرض الممر حصريا على ON E
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يعرض فيلم "الممر" على قناة ON E‎ حصريًا والقنوات الناقلة له، عبر شبكة قنوات "أون أي ON E" الفضائية، وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.وذلك ابتداءًا من الليلة الأحد.

وأعلنت قناة ON E عرض فيلم الممر علي ON E‎، غدًا الأحد في تمام الساعة 10 مساءًا، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر. أيضًا تعرض قناة "دي إم سي dmc" الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر في تمام الساعة 11 مساءًا، على أن يعاد يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

كما يُعرض فيلم الممر علي ON E‎ الفضائية، وعلى إحدى القنوات الأرضية من قنوات التلفزيون المصري يوم الأحد 6 أكتوبر، ويعاد عرضه مرة أخرى على إحدى قنوات التلفزيون المصري الفضائية، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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