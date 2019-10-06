الإعاقة ليست في الجسد.. موهبة استثنائية زلزلت مسرح "The Voice" وأبكت محمد حماقي! (فيديو)

تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان، في قلب موازين مسرح برنامج اكتشاف المواهب The Voice.

وعندما بدأت في الغناء على المسرح، أطربت لجنة تحكيم البرنامج والتي تتألف من نخبة مميزة من كبار النجوم وهم: راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام.

انبهر أعضاء لجنة التحكيم بصوتها الشجي وقوة وتميز أدائها في الغناء.





وضغطوا جميعهم على زر الموافقة وعندما التفوا لها انتابتهم صدمة كبيرة ومفاجأة من العيار الثقيل، حيث أن وئام من ذوي الهمم العالية، وتجلس على كرسي متحرك لكي تغني على المسرح ويصل صوتها للعالم بأسره.





وهاهي تزلزل المسرح ومعه وجدان أعضاء لجنة التحكيم، الذين حاولوا جاهدين اقناعها بالموافقة على الانضمام إلى فريقهم.





بكاء حماقي

وكان لهذه الفتاة القوية الإرادة أثرها الفتاك على مشاعر محمد حماقي، الذي لم يتمالك نفسه ولم يتمكن من حبس دموعه فدخل في نوبة بكاء شديدة.





حاولت أحلام تهدئته وقالت له لا تبكي وسط تأثر شديد من المتواجدين.





ووجه حماقي رسالة لوئام وقال لها إنه سينتحر إذا لم تختاره، وبعد مفاوضات عدة، اختارت أن تنضم لفريق محمد حماقي.





قصة وئام مع الإعاقة

وقد سردت وئام قصتها مع الإعاقة الحركية، وقالت إن الكرسي المتحرك ملازمها منذ طفولتها ولكنها عزمت على ألا تستسلم ودائمًا ماتنمي موهبتها وتثقلها بالقراءة.





كما صممت على أن تتقدم لبرنامج ذا فويس وتحاول اثبات نفسها أمام العالم وتبرهن على أن موهبتها تستحق الدعم والتشجيع وهاهي بالفعل أثبتت ذلك وسكنت قلوب الجمهور.





من جانب آخر، عبر رواد التواصل الإجتماعي عن سعادتهم الكبيرة باختيار حماقي لموهبة كبيرة مثل وئام لأنها تستحق.





كما أشاد عدد كبير منهم بموقفه تجاهها متوجهين له بالشكر ولأعضاء لجنة التحكيم أيضًا على مشاعرهم تجاهها وموقفهم الإنساني، ودعمهم للمعاقين بشكل عام وإعطائهم فرصة طالما لديهم أصوات تستحق.





وقامت أحلام بمداعبة محمد حماقي، ونشرت صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأرفقتها بتعليق قائلة: حماقي حبيبي لاتبكي، انت كمان فريقك كويس بس مش متل فريقي اوعى تزعل ياريس ياصديقي.





وانهالت عليها التعليقات من قبل محبيهما مؤكدين على حبهم للعلاقة الطيبة والصداقة التي نشأت بينهما.







