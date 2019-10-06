ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بوابة المواطن تتضامن مع "الفجر" بعد حجب صفحاتها على "فيسبوك"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
Advertisements
بوابة المواطن تتضامن مع الفجر بعد حجب صفحاتها على فيسبوك
الفجر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلنت بوابة المواطن الإخبارية، تضامنها مع بوابة الفجر الإلكترونية، بعد قرار إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إغلاق صفحاتها وعدد من العاملين بها.

وقالت بوابة الفجر، إنه شهد "الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الفجر على موقع فيس بوك (الفجر والفجر الرياضى والفجر الفنى)، إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها".

وأضافت المؤسسة في بيان لها، ردا على قرار "فيسبوك" أن غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أصدرت بيانًا صحفيًا أشارت فيه إلى أن "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث، ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفنى لموقع فيس بوك للتحقيق فى المشكلة.

وذكرت "الفجر" أن موقع فيس بوك أبلغهم بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد اُستخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين، وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، فى حين أن "الفجر" هى فى الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل لكنها تعبر عن الموقف السياسى الحالى لها وللبلاد.

وتعمل "الفجر" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالى أن هذه الاتهامات غير صحيحة، علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفى الصادر عن فيس بوك إلى ما يلي:

"عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما فى ذلك المحتوى الذى يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية فى اليمن.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الفجر المصرية".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور فى البيان الصحفى من "الفجر" يغطى مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسى المذكور فى الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتى ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الفجر.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التى قام بها فيسبوك أى نوع من التواصل مع مؤسسة الفجر، وعلى هذا النحو، تحتفظ الفجر بحقها فى الرد بجميع الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: بوابة المواطن الصفحات الرئيسية الأشكال القانونية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status