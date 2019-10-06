أستاذ حالات حرجة بقصر العيني يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد صلاح

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وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعد، ببرنامج "آخر النهار"، مساء السبت، رسالة أبوية مؤثرة لفخر العرب محمد صلاح، بعد تردد أنباء عن اعتزاله اللعب باسم املنتخب.



وقال حسام موافي: "في رسالة عايز أوصلها للاعب الدولي الكبير جدًا محمد صلاح، لو أنا اتخنقت مع أحد المسؤولين في كلية الطب، والمدرج به 2000 طالب ما أدخلش أدرس، عشان أتظلمت، مينفعش".



وأضاف: "محمد صلاح زي ابني، جايز عشان هو صغير يبقى فكره مش صح، اعتذاره عن اللعب في الفريق القومي دا أمر صعب، دا الفريق الوطني دا يعبر عن الوطن".



وأشار إلى أن اعتذار محمد صلاح عن اللعب باسم المنتخب هو عقاب لـ100 مليون، متابعًا: " الكرة بالنسبة للمصرين حرب، وعدم لعب صلاح باسم المنتخب يعاقب 100 مليون عشان 3 أو أربعة "





كشف لإعلامي هاني حتحوت عن أسرار اعتذر محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن الانضمام لمنتخب مصر في معسكر شهر أكتوبر.



وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية إن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كان يستفسر مع محمد صلاح عن موعد انضمامه للمنتخب وفوجيء أن صلاح أرسل له رسالة على "واتس آب" بقوله "آسف مش هقدر أجي"





