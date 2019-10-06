رد برلماني قوي على موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة



وأضاف "رضوان"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر في منهجها الجديد داعمة للمشاريع التنموية، ولديها خبرات في التنمية تستطيع نقلها إلى الدول الأخرى، ولكن لن تسمح بالتغول على حقها في مياة النيل.



وتابع رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاطعة، ومؤكدة عدم التفريط في ميياة النيل، ونحل دولة بها أكثر من مليون مواطن، ومن المفترض أن تحصل على 100 مليون متر مكعب وليس 55 مليار فقط، مشيرا إلى أن مصر نجحت في المعالجة الثلاثية للمياة، لتوفير المياة ونحن دخلنا بالفعل في حيز الفقر المائي.



وشدد على أن المؤسسة التشريعية تدعم القيادة السياسية وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك موقف للمؤسسة التشريعية، بصفتها لسان حال الشعب، ولن نفرط في حق الشعب المصري، لافتا إلى أن المؤسسة التشريعية سوف تعرض رؤية مصر على المحافل الدولية.



ولفت إلى أن البيان الصادر عن البيت الأبيض لا يخرج عن رؤية مصر في مسألة تقسيم الحقوق، وأيضا التنمية في الدول الأخرى، مشددا على أن التعنت الأثيوبي غير مقبول.

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن المؤسسة التشريعية في مصر، تساند القيادة السياسية في كل القرارات المتعلقة بمشروع سد النهضة الأثيوبي، ومياة نهر النيل، لأنه أمن قومي مصري، ومصر تنتهج كل الطرق السلمية والحوار، وتدعم التنمية في الدول الأفريقية الأخرى.