ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رد برلماني قوي على موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:04 ص
Advertisements
رد برلماني قوي على موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة
طارق رضوان
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن المؤسسة التشريعية في مصر، تساند القيادة السياسية في كل القرارات المتعلقة بمشروع سد النهضة الأثيوبي، ومياة نهر النيل، لأنه أمن قومي مصري، ومصر تنتهج كل الطرق السلمية والحوار، وتدعم التنمية في الدول الأفريقية الأخرى.

وأضاف "رضوان"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر في منهجها الجديد داعمة للمشاريع التنموية، ولديها خبرات في التنمية تستطيع نقلها إلى الدول الأخرى، ولكن لن تسمح بالتغول على حقها في مياة النيل.

وتابع رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاطعة، ومؤكدة عدم التفريط في ميياة النيل، ونحل دولة بها أكثر من مليون مواطن، ومن المفترض أن تحصل على 100 مليون متر مكعب وليس 55 مليار فقط، مشيرا إلى أن مصر نجحت في المعالجة الثلاثية للمياة، لتوفير المياة ونحن دخلنا بالفعل في حيز الفقر المائي.

وشدد على أن المؤسسة التشريعية تدعم القيادة السياسية وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك موقف للمؤسسة التشريعية، بصفتها لسان حال الشعب، ولن نفرط في حق الشعب المصري، لافتا إلى أن المؤسسة التشريعية سوف تعرض رؤية مصر على المحافل الدولية.

ولفت إلى أن البيان الصادر عن البيت الأبيض لا يخرج عن رؤية مصر في مسألة تقسيم الحقوق، وأيضا التنمية في الدول الأخرى، مشددا على أن التعنت الأثيوبي غير مقبول.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: لجنة الشئون الافريقية سد النهضة أخبار سد النهضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status