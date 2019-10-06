بالأرقام.. مقارنة بين فايلر ولاسارتي في أول 6 مباريات مع الأهلي

واصل المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في تحقيق الانتصارات مع المارد الأحمر في مختلف البطولات، وذلك بعدما قاد الفريق لتحقيق فوزًا كاسحًا على فريق أسوان بنتيجة 5 - 1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.





رينيه فايلر نال اشادات واسعة بعد المباريات القليلة التي خاضها الفريق تحت قيادته، وذلك بعدما لمست الجماهير تطوير فعلي في أداء ونتائج الأهلي معه، بالإضافة لزيادة القوة الهجومية للمارد الأحمر حيث أصبح الفريق يحقق انتصارات بنتائج كبيرة بعكس الفترات السابقة، كما استطاع اعادة بريق عدد من اللاعبين مثل أجايي وحسين الشحات ورمضان صبحي، وأعاد شخصية وهيبة الأهلي داخل المستطيل الأخضر.





الأرقام المميزة التي حققها "فايلر" مع الأهلي حتي الآن، دفعت الجماهير لعقد المقارنات بينه وسابقه الأورواجوياني مارتن لاسارتي، وخاصة في أرقام ونتائج الثنائي في بداياتهما مع المارد الأحمر.



أرقام "فايلر" و"لاسارتي" في أول 6 مباريات مع الأهلي



- مارتن لاسارتي: نجح مارتن لاسارتي في الحفاظ علي سجله خال من الهزائم في أول 6 مباريات له مع الأهلي، حيث نجح في تحقيق 5 إنتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين فقط. بدأ "لاسارتي" مشواره مع الأهلي بالفوز علي سموحة بالدوري الممتاز 1-0، ثم تغلب على فيتا كلوب الكونغولي 2-0 في دوري أبطال إفريقيا، ثم تعادل الفريق مع شبيبة الساورة الجزائري 1-1، قبل أن يهزم المقاصة 3 -0 بالدوري ثم فاز على وادي دجلة 2-1، وفي مباراته السادسة فاز على سيمبا التنزاني 5 -0 في البطولة الإفريقية.





- رينيه فايلر: حافظ المدرب السويسري رينيه فايلر علي سجله خال من الهزائم أيضًا مع الأهلي حتي الآن، حيث حقق الفوز في مبارياته الـ 6 مع الأهلي، وسجل اللاعبون تحت قيادته 19 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

