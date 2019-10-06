صاحب شفرة حرب أكتوبر يكشف سر وضع أساور السجن في يده بأمر "السادات" (فيديو)

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قال أحمد إدريس، صاحب شفرة حرب أكتوبر، إن العدو الإسرائيلي قبل حرب السادس من أكتوبر، كان يفك شفرة الإشارات بإستمرار، وبناء على ذلك طالب الرئيس الراحل أنور السادات قادة الجيوش بالتغلب على هذه الأمر، مشيرًا إلى رئيس الأركان عندما كان يتحدث على ضرورة ايجاد حل للتغلب على فك العدو للشفرة الإشارات، اقترح عليه ارسال واستقبال الاشارات باللغة النوبية.



وتابع صاحب شفرة حرب أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هذه الفكرة عندما وصلت للرئيس الراحل أنور السادات، طالبهم بعدم الحديث عن هذا الامر مطلقًا، وبأن هذا الأمر سري للغاية، معقبًا: "قال لقيادات الجيش هذ سري للغاية، وطالبهم بوضع الكلبشات في يده والذهاب بي للمنزله



ولفت إلى أنه عندما قابل الرئيس محمد أنور السادات، قام بإعطائه التحية، فقام الرئيس بوضع يده على كتفه وطالبهم بالجلوس، معقبًا: "حسيت إني أبويا هو اللي حط إيده على كتفي، وفضل ساعة إلا ربع يكلمني، وسألني عن اللغة النوبية".



وأشار إلى أن الرئيس طالبه بعدم الحديث عن هذا الأمر مع أي أحد، معقبًا: "كتمت السر 40 عامًا منذ الحرب وحتى عام 2010".



وأضاف إلى أنه عندما سأل أحد قيادات الجيش عن سبب وضع الكلبشات في يده رعد اقتراحه أستخدم اللغة النوبية، رد عليه قائلا: " الرئي سهو من طلب ذلك، حتى لا يكشف سرك"

