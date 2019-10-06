محمد إبراهيم: مياه النيل قضية أمن قومي.. وعلينا إفساح المجال للوساطة الأمريكية



وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، غلى أن موقف مصر ثابت بأنه من حق أثيوبيا تبني ما تشاء من سدود لتحقيق تنميتها الاقتصادية، بشرط ألا تضر بحقوق مصر المائية، وهذا ما كفله القانون الدولي.



وأضاف أن أثيوبيا بدأت بالتحرك الجاد في بناء السد في 2011، منوها بأن مصر تتعامل مع أمر واقع، والمفاوضات لم تكن عبثية والرئيس السيسي تحرك بقة وفاعلية وحسن نية، وتوصلنا إلى إعلان مبادىء يضمن أن تحقيق منغعة مشتركة للدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان، مع تنفيذ أثيوبيا توصيات لجنة الخبراء فيما يتعلق بتعليمات البناء.



ولفت إلى أن مصر انتقلت الآن إلى مربع الوساطة الدولية، وهنا أصدر البيت الأبيض تصريح يفيد أنه لاا يجب أن يلحق ضرر بطرف، موضحا أنه يوجد أمام مصر الآن بديلين إحدهما كان المفاوضات والتي لم تسفر عن أي نتاائج، والبديل الآخر هو الوساطة الأمريكية ويجب أن نفسح لها المجال، وإذا لم تنجح الوساطة فسيكون لكل حادثا حديث.



وكشف أنه لو تم ملىء السد في 3 سنوات كما تريد أثيوبيا ستتأثر المياه والكهرباء في مصر، وكذلك سيتعرض نحو 2 مليون مزارع لمشاكل.

قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قضية مياه النيل لمصر هى قضية أمن قومي، وتعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر.