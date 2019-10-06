أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار لهذا السبب

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قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ترفض الاتفاق على سنوات ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالفة صريحة لإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الأخير.



وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء dmc " المذاع على قناة " dmc"، مساء السبت أنه يوجد 3 اتفاقيات مع أثيوبيا، وجميعهم ينصون على مبدأ عدم الضرر وعدم إنشاء أي مشروع على نهر النيل إلا بعد التشاور، معقبا: " أثيوبيا ضربت بالاتفاقيات الدولية الثلاث والقانون الدولي عرض الحائط في ملف سد النهضة".



ونوه أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة بأن إثيوبيا تضرب عرض الحائط بإعلان مبادئ إنشاء سد النهضة عام 2015"، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يحل مشاكل داخل القارة الأفريقية بالنظر إلى الخبرات السابقة وعلينا أن نلجأ إلى مجلس الأمن الدولي.



ولفت أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن السعة الحالية لسد النهضة 7 أضعاف السعة التي تم تحديدها عام 64، ولم نجد اي دراسة هندسية تؤكد سلامة السد، موضحًا أن السد يشكل خطورة كبيرة في حال انهياره سواء جزئي أو كلي.



وأكمل "شراقي": البيئة الأثيوبية بيئة هشة نتيجة التشققات بسبب الأخدود الأفريقي العظيم الذي يقسم الهضبة الأثيوبية".

