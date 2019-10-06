ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار لهذا السبب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:02 ص
Advertisements
أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار لهذا السبب
سد النهضة
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا ترفض الاتفاق على سنوات ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالفة صريحة لإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الأخير.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء dmc " المذاع على قناة " dmc"، مساء السبت أنه يوجد 3 اتفاقيات مع أثيوبيا، وجميعهم ينصون على مبدأ عدم الضرر وعدم إنشاء أي مشروع على نهر النيل إلا بعد التشاور، معقبا: " أثيوبيا ضربت بالاتفاقيات الدولية الثلاث والقانون الدولي عرض الحائط في ملف سد النهضة".

ونوه أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة بأن إثيوبيا تضرب عرض الحائط بإعلان مبادئ إنشاء سد النهضة عام 2015"، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يحل مشاكل داخل القارة الأفريقية بالنظر إلى الخبرات السابقة وعلينا أن نلجأ إلى مجلس الأمن الدولي.

ولفت أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن السعة الحالية لسد النهضة 7 أضعاف السعة التي تم تحديدها عام 64، ولم نجد اي دراسة هندسية تؤكد سلامة السد، موضحًا أن السد يشكل خطورة كبيرة في حال انهياره سواء جزئي أو كلي.

وأكمل "شراقي": البيئة الأثيوبية بيئة هشة نتيجة التشققات بسبب الأخدود الأفريقي العظيم الذي يقسم الهضبة الأثيوبية".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status