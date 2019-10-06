أقوى تصريحات وائل الإبراشي عن سد النضهة ورسالته للشعب المصري

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المجتمع المصري مثلما تعامل مع حرب السادس من أكتوبر من خلال التماسك الشديد، عليه أن يتعامل بمثل هذا التماسك في قضية سد النهضة، معقبًا: "هذه القضية ليست فيها مؤيد أو معارض، هذه القضية تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة بالكامل".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد أنه تابع اجتماعات وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، مؤكدًا أن هذا الاجتماع لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي اكد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، ومستمرة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي.



وتابع أن المصريون سيتصدون وسيتوحدون للتصدي بصلابة في قضايا من هذا النوع، لافتَا إلى أن مصر تؤكد عل حق إثيوبيا في التنمية، ولكن هذا الحق يقابله الحفاظ على حصة مصر في مياه نهر النيل



وأضاف أن الرئاسة رحبت بتصريح البيت الأبيض بشأن مفاوضات سد النهضة، الذي تضمن دعم الولايات المتحد لمصر وإثيوبيا والسودان للتوافق على ملء سد النهضة، مشيرًا إلى أن بيان الرئاسة يأتي في اطار مصارحة الرئيس بما يحدث بشفافية، خاصة أن هذه القضية تشغل الشعب المصري بالكامل

