افتتاح "اللي عليهم العين" بحضور نجوم الفن والإعلام (صور)

"اللي عليهم العين"



مسرحية "اللي عليهم العين" بطولة بنات فرقة بهججة الغنائية وخالد سرحان وليلي عز العرب ومنة عرفة واحمد بسيم وياسر الطوبجي.

واخراج محسن رزق وتاليف واشعار حاتم حسين والحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي وديكور كريم مهدي.



أحداث المسرحية



تدور أحداث "اللي عليهم العين " حول رجل الأعمال المحب للمال والنفوذ "شقائق بك النعمان" الذي توفيت زوجته وتركت له 4 بنات: "اوركيد " - شروق الشريف - المهووسة بالسوشيال ميديا والموضة و"نرجس " – وئام عصام – مدمنة المخدرات وأغاني المهرجانات و"أقحوان" – سمر جلال – التي تتعامل مع الحياة علي أنها ولد وليست فتاة و"زنبق" – منة عرفة – المثقفة العدمية.. وحين يتم ترشيح "شقائق النعمان " لمنصب مرموق يكتشف أن أسلوب حياة بناته سيكون عائقًا أمام توليه المنصب ويدرك أنه لا يعلم شيئًا عن حياتهن الخاصة فيقرر الاقتراب من عالمهن السري بمساعدة مديرة المنزل "ورد " – ليلى عز العرب – لإصلاح أسلوبهن حسبما يتصور هو..وحين يحدث ذلك يجد الجميع أنفسهم في مواجهة مفاجآت غير متوقعة تصل إلي ذروتها في اليوم المقرر فيه إعلان ترشحه للمنصب رسميًا.