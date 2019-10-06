افتتاح "اللي عليهم العين" بحضور نجوم الفن والإعلام (صور)
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
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شيماء عطية
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شهد مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس "كايرو فيستيفال سيتي"، أول مس الجمعة حفل الافتتاح الرسمي لمسرحية "اللي عليهم العين" أحدث إنتاجات كايرو شو بحضور مجموعة من الفنانين والنجوم الشباب والإعلاميين وكان في مقدمة الحضور الاعلامية لميس الحديدي والكاتب د.مدحت العدل والفنانة داليا البحيري والنجوم الشباب اسلام ابراهيم ونانسي صلاح الدين وطارق صبري ومحمد سليمان وأسماء أبو اليزيد وأحمد الشامي وسارة عبد الرحمن ونقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش والاعلاميات بوسي شلبي وسهير جودة وهبة الأباصيري
وشهد الافتتاح حضور الجمهور العادي الي جانب النجوم كما سبقه لقاء مفتوح لنجوم وصناع العمل مع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.
يذكر أن عروض اللي عليهم العين ستتواصل في حفلات الماتينيه علي نفس المسرح الذي يشهد عروض الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني.
"اللي عليهم العين"
مسرحية "اللي عليهم العين" بطولة بنات فرقة بهججة الغنائية وخالد سرحان وليلي عز العرب ومنة عرفة واحمد بسيم وياسر الطوبجي.
واخراج محسن رزق وتاليف واشعار حاتم حسين والحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي وديكور كريم مهدي.
أحداث المسرحية
تدور أحداث "اللي عليهم العين " حول رجل الأعمال المحب للمال والنفوذ "شقائق بك النعمان" الذي توفيت زوجته وتركت له 4 بنات: "اوركيد " - شروق الشريف - المهووسة بالسوشيال ميديا والموضة و"نرجس " – وئام عصام – مدمنة المخدرات وأغاني المهرجانات و"أقحوان" – سمر جلال – التي تتعامل مع الحياة علي أنها ولد وليست فتاة و"زنبق" – منة عرفة – المثقفة العدمية.. وحين يتم ترشيح "شقائق النعمان " لمنصب مرموق يكتشف أن أسلوب حياة بناته سيكون عائقًا أمام توليه المنصب ويدرك أنه لا يعلم شيئًا عن حياتهن الخاصة فيقرر الاقتراب من عالمهن السري بمساعدة مديرة المنزل "ورد " – ليلى عز العرب – لإصلاح أسلوبهن حسبما يتصور هو..وحين يحدث ذلك يجد الجميع أنفسهم في مواجهة مفاجآت غير متوقعة تصل إلي ذروتها في اليوم المقرر فيه إعلان ترشحه للمنصب رسميًا.
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