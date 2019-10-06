'الإعلاميين' تهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:36 ص
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ميسون أبو الحسن
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هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القوات المسلحة المصرية والشعب والرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وقال "سعدة" في بيان له، إن الجيش المصري بذل كل غالي ونفيس من أجل بناء الدولة الحديثة التي ينشدها المصريون، مؤكدًا أن التضحيات الغالية التي تقدمها قواتنا المسلحة للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف القتل والتدمير، تجعلنا نلتف جميعًا حول القيادة السياسية وجيشنا لاستمرار النجاحات العظيمة والبطولات التي تحققها قواتنا المسلحة، من أجل الحفاظ على دولتنا المصرية.
وأكد "سعدة" ضرورة مواصلة دور الإعلام بمهنية، للرد على كل الشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات المغرضة، التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.
وأضاف "سعدة" أن القوات المسلحة المصرية، ستبقى بانتصاراتها وإنجازاتها عبر التاريخ، محل فخر واعتزاز لكل المصريين، والتي دائمًا تؤكد تضحياتها المستمرة من أجل شعب مصر العظيم.
وقال "سعدة" في بيان له، إن الجيش المصري بذل كل غالي ونفيس من أجل بناء الدولة الحديثة التي ينشدها المصريون، مؤكدًا أن التضحيات الغالية التي تقدمها قواتنا المسلحة للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف القتل والتدمير، تجعلنا نلتف جميعًا حول القيادة السياسية وجيشنا لاستمرار النجاحات العظيمة والبطولات التي تحققها قواتنا المسلحة، من أجل الحفاظ على دولتنا المصرية.
وأكد "سعدة" ضرورة مواصلة دور الإعلام بمهنية، للرد على كل الشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات المغرضة، التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.
وأضاف "سعدة" أن القوات المسلحة المصرية، ستبقى بانتصاراتها وإنجازاتها عبر التاريخ، محل فخر واعتزاز لكل المصريين، والتي دائمًا تؤكد تضحياتها المستمرة من أجل شعب مصر العظيم.
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