ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

'الإعلاميين' تهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:36 ص
Advertisements
'الإعلاميين' تهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر
طارق سعدة
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القوات المسلحة المصرية والشعب والرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "سعدة" في بيان له، إن الجيش المصري بذل كل غالي ونفيس من أجل بناء الدولة الحديثة التي ينشدها المصريون، مؤكدًا أن التضحيات الغالية التي تقدمها قواتنا المسلحة للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف القتل والتدمير، تجعلنا نلتف جميعًا حول القيادة السياسية وجيشنا لاستمرار النجاحات العظيمة والبطولات التي تحققها قواتنا المسلحة، من أجل الحفاظ على دولتنا المصرية.

وأكد "سعدة" ضرورة مواصلة دور الإعلام بمهنية، للرد على كل الشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات المغرضة، التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

وأضاف "سعدة" أن القوات المسلحة المصرية، ستبقى بانتصاراتها وإنجازاتها عبر التاريخ، محل فخر واعتزاز لكل المصريين، والتي دائمًا تؤكد تضحياتها المستمرة من أجل شعب مصر العظيم.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نقابة الإعلاميين طارق سعدة الفجر إنتصارات اكتوبر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status