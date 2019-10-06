عاجل.. رسالة هامة من عمرو أديب إلى أهالي الأسكندرية

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وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى أهالي محافظة الإسكندرية، قائلا: "بعض الفسيخ به سم قاتل"، موضحا أن عدد المصابون بتسمم من الفسيخ وصل إلى 54 فردا، بعد إصابة 4 أفراد جدد اليوم.



وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "هو ده موسم فسيخ"، مبديا دهشته من تناول أهالي الأسكندرية فسيخ على الرغم من معرفتهم أن هناك 50 شخص أصيب بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ، معلقا: "المفروض نخف بقا، مش لازم فسيخ دلوقتي".



وأشار "أديب"، إلى أن مستشفيات الإسكندرية تستقبل المصابين بالتسمم، والأمصال متوفرة، وهى غالية الثمن، مضيفا: "يا أهالي الإسكندرية بلاش فسيخ اليومين دول، أنتم عندكم االسمك زي الشهد، مش لازم فسيخ نجيب بوري، قراميط، أو دنيس، أو جمبري".



ونوه بأن كورنيش النيل تعرض لأمر غريب اليومين الماضيين، حيث فوجئ أهالي الأسكندرية بوجود "زيت وزفت" على الكورنيش، ومحدش عارف مين عمل كده"، موضحا أن المحافظة تقوم بإزالة المادة السوداء التي ألقاها مجهولون.

