رانيا يوسف تتألق بالأسود في العرض الخاص لفيلمها الجديد "ليلة حب"









وعلقت على الصورة قائلة: "من عرض فيلم ليلة حب فى افتتاح آرهوس للسينما العربية الدنمارك".



أحداث فيلم" ليلة حب"



يدور الفيلم في إطار تشويقي حول قصة مجموعة من الأقارب يلتقون بعد عشر سنوات، ليكتشف كل منهم تغيير كبير في شخصية الآخر.



أبطال فيلم "ليلة حب"



يشارك رانيا يوسف في بطولة الفيلم: أحمد سليم، ممدوح الشناوي، أميرة الشريف، سيف هاني، ﺗﺄﻟﻴﻒ رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرازق.

وتشارك رانيا حاليا فى مسلسل "الأنسة فرح"، والمسلسل سيتم عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبى، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى القادم.



يذكر أن رانيا تنتظر حاليا عرض مسلسل "مملكة إبليس" و من المقرر عرضه فى أكتوبر الجارى،و المسلسل بطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمد جمعة ومحمود الليثي وكريم قاسم، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.



وتغيبت رانيا يوسف عن المشاركة فى الموسم الرمضاني لثلاث مواسم، وقد شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية والسنمائية وآخرها مسلسل “كآنه إمبارح”، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا وقد طالبها الجمهور بتصوير جزء ثاني من المسلسل، وهو بطوله أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، خالد أنور، أحمد خليل، هدى المفتي، حزم إيهاب، ومن تأليف مريم نعوم إشراف عام على الكتابة وسيناريو نجلاء الحديني، والمخرج حاتم علي علي ومخرج منفذ أماني نجيب.





نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" على هامش مشاركتها فى مهرجان آرهوس بالدنمارك.