ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رانيا يوسف تتألق بالأسود في العرض الخاص لفيلمها الجديد "ليلة حب"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
Advertisements
رانيا يوسف تتألق بالأسود في العرض الخاص لفيلمها الجديد ليلة حب
Advertisements
طباعة
هبة أحمد
 
Advertisements

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" على هامش مشاركتها فى مهرجان آرهوس بالدنمارك.

وعلقت على الصورة قائلة: "من عرض فيلم ليلة حب فى افتتاح آرهوس للسينما العربية الدنمارك". 

أحداث فيلم" ليلة حب"

يدور الفيلم في إطار تشويقي حول قصة مجموعة من الأقارب يلتقون بعد عشر سنوات، ليكتشف كل منهم تغيير كبير في شخصية الآخر.

أبطال فيلم "ليلة حب" 

يشارك رانيا يوسف في بطولة الفيلم: أحمد سليم، ممدوح الشناوي، أميرة الشريف، سيف هاني، ﺗﺄﻟﻴﻒ رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرازق.
وتشارك رانيا حاليا فى مسلسل "الأنسة فرح"، والمسلسل سيتم عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبى، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى القادم.

يذكر أن رانيا تنتظر حاليا عرض مسلسل "مملكة إبليس" و من المقرر عرضه فى أكتوبر الجارى،و المسلسل بطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمد جمعة ومحمود الليثي وكريم قاسم، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتغيبت رانيا يوسف عن المشاركة فى الموسم الرمضاني لثلاث مواسم، وقد شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية والسنمائية وآخرها مسلسل “كآنه إمبارح”، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا وقد طالبها الجمهور بتصوير جزء ثاني من المسلسل، وهو بطوله أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، خالد أنور، أحمد خليل، هدى المفتي، حزم إيهاب، ومن تأليف مريم نعوم إشراف عام على الكتابة وسيناريو نجلاء الحديني، والمخرج حاتم علي علي ومخرج منفذ أماني نجيب.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن إنستجرام
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status