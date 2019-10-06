تصريح قوي لإعلامي فلسطيني عن الجيش المصري

"خميس": الجيش المصري لا يغير عقيدته ويقف بجانبنا







وتابع: "يوجد شهداء مصريين في كثير من الدول العربية وأكثرهم من أجل القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن المواطن الفلسطيني يشعر بما يتعرض له المصريين من مؤامرات.



قدم الإعلامي الفلسطيني عامر خميس، التهنئة لمصر بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى أن الجيش المصري سطر نموذجًا أسطوريًا يتعلم منه كل جيوش المنطقة في حرب أكتوبر.وأضاف "خميس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء dmc " المذاع على قناة " dmc"، مساء السبت أن الجيش المصري كان يمتلك عقيدة ولاء للأرض والوطن وواجه العدو الإسرائيلي بإمكانيات بسيطة آنذاك ولكن برؤية استراتيجية، وكان على قلب رجل واحد"، لافتا إلى أن المصري يروي أرضه بدمائه وهذه العقيدة لا تتغير.وأوضح الإعلامي الفلسطيني:" الجيش المصري لا يغير عقيدته لحماية الأرض والوطن، ويقف بجانب القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم"، لافتًا إلى أن الجيش المصري ليس لمصر فقط ولكنه للعرب أجمع.وأكد "خميس: أنه واجب على كل عربي أن يدافع عن مصر ويكون مجند للدفاع عن القوات المسلحة المصرية، متابعًا: "هناك جيوش عربية اختفت ودول عربية سقطت واختفت من الخريطة العربية بعد ما يمسى ثورات الربيع العربي ولكن أمامنا القوات المسلحة المصرية الصامد وهناك مخططات تستهدف وحدة كيان الجيش المصري الذي يعتبر مؤسسة عربية دافعت عن القضايا العربية".