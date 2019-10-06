لطيفة تقبل يد والدتها وتوجه لها رسالة مؤثرة (صورة)





نشرت الفنانة التونسية لطيفة، صورة لها مع والدتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعبرت لطيفة عن محبتها الشديدة لوالدتها بكلمات مؤثرة من القلب وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: "ألف حمد وشكر لله سبحانه، وألف حمد لله على سلامتك يا ميمتى الغالية إنتي الدنيا ومافيها، نورتي البيت يا عمري كله.





لطيفة تقبل يد والدتها





وظهرت لطيفة في الصورة وهي تجلس بجانب والدتها وتقبل يدها وتمنت لها السلامة معبرة عن سعادتها بتواجدها بجانبها.





لطيفة تتوعد سارقي أغنياتها





وعلى صعيد آخر، كانت لطيفة قد توعدت كل من سيغني لها بدون إذن منها.





فقد عبرت لطيفة عن تعبها طيلة السنوات الطويلة الماضية، في تقديم أغنيات تليق بها وبجمهورها وتركت بصمة كبيرة بها في أذهان جمهورها.





ووجهت لطيفة رسالة شديدة اللهجة لأي شخص ينتوي تقديم أغنياتها بصوته قائلة:اعتقد ان انا بما اني تعبت فى مشواري وانتجت كل رصيدي والبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي ساتخذ نفس موقف ريما الرحباني واعلن اني ساتخذ كل الاجراءات القانونية لمن يغني او يسجل او يعيد توزيع اي اغنيه من اغانيا.





قرار لطيفة يحدث ضجة





وأحدث هذا القرار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا، من قبل رواد التواصل الإجتماعي، فمنهم من رأي أنها محقة تمامًا في اتخاذ هذا القرار حفاظًا على حقوقها.





فيما رأي البعض الآخر أنها أخطأت في اتخاذ هذا القرار وكتابة هذه التغريدة.





بشرى سارة





وفي سياق آخر، قدمت لطيفة بشرى سارة لكل المواهب الجديدة وعرضت عليهم فرصة ذهبية.





حيث أعلنت أنها تبحث عن مواهب جديدة في عالم الإخراج لكي تستعين بهم في إخراج أحدث كليباتها القادمة.





وعلقت لطيفة عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر قائلة: ‏صباح ومساء الأمل والإبداع.





وأضافت: اقترح على كل واحد شايف انه عنده إمكانية اخراج فيديو كليب او lyrics videos يبعثلنا تجربته . حابه اتعامل مع مبدعين جداد يستاهلوا الفرصه . انا مستنيه.





وعبر متابعو لطيفة عن إعجابهم الشديد بالفكرة واصفين إياهم بأنها خطوة ذكية من لطيفة للاستعانة بمواهب الشباب وقدراتهم وامكانياتهم التي تحتاج فقط فرصة لإظهارها، وهاهي لطيفة أعطت هذه القدرات قبلة الحياة بهذا العرض.



