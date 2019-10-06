السيسي كلمة السر.. طفرة كبيرة في إيرادات السياحة المصرية

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قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إن أسباب الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة رحلات الرئيس عبدالفتاح السيسي للخارج التي أكد فيها أن مصر دولة أمن واستقرار، موضحًا أن الصورة الذهنية لدى الغرب أن مصر دولة غير مستقرة، تغيرت.



وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، مساء السبت أن هناك أسباب أخرى مثل تواجد القطاع الخاص بكثافة في المؤتمرات العالمية؛ واحتكاكهم بالوكلاء السياحيين، لافتًا إلى أن القطاع مبني على العلاقات الشخصية مع الوكلاء.



ولفت عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن هناك زيادة في إيرادات مصر من السياحة هذا العام، لافتًا إلى أن السياحة عائدة بقوة لما كانت عليه في عام 2010.



ونوه إلى أنه من المتوقع وصول الدخل بنهاية الموسم السياحي إلى 13 مليار دولار، متابعًا: "الموسم الشتوي يبدأ في مطلع شهر نوفمبر، ومن المتوقع حدوث طفرة في أعداد السائحين الأجانب مع التوسع في عدد من الأسواق الجديد، لذا من المتوقع زيادة 25% في أعداد السائحين مقارنة بالعام الماضي.



وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: "مصر توسعت في أسواق السياحية بعد الأزمة التي مرت بها وأصبح يوجد سياح من الهند وأمريكا الجنوبية"، منوهًا إلى أن الموسم القادم مصر ستتعدى إيرادات السياحة في 2010 بنسبة 25%.