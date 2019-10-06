وفاة 2 وإصابة 3 إثر حريق مخزن عطور في المنشية بالإسكندرية



وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى بلاغا يفيد باشتعال النيران بداخل مخزن للعطور فى عقار بمنطقة المنشية وسط المحافظة.



وانتقلت الأجهزة التنفيذية بمحيط الحريق، بصحبة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لإنقاذ المصابين، والسيطرة على النيران.

شهدت منطقة المنشية بوسط محافظة الإسكندرية، قبل قليل، نشوب حريق هائل في مخزن للعطور، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.