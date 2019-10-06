اسعار الذهب اليوم الأحد 22-9-2019 في اسواق الصاغة
سعار الذهب اليوم
استقرت اسعار الذهب اليوم المحلية، اليوم الأحد 6-10-2019، بأسواق الذهب بعدما شهدت ارتفاع أول امس بقيمة 6 جنيها في الجرام، في ظل تذبذب الأسعار وعدم استقرارها من يوم لآخر بسب ارتباطها بسعر الذهب العالمي.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
سجل عيار 18 سجل 589 جنيها ، وبلغ سعر عيار 21 ما قيمته 687 جنيها ، بينما سجل عيار 24 ما قيمته 785 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 5499 جنيها
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
778 إلى 781
عيار 22
713 إلى 716
عيار 21
681 إلى 683
عيار 18
584 إلى 585
عيار 14
454 إلى 455
عيار 12
389 إلى 390
الاونصة
24.205 إلى 24.276
الجنيه الذهب
5,448 إلى 5,464
الكيلو
778.286 إلى 780.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
789.61جنيه
48.41$
سعر الذهب عيار 22
723.82جنيه
44.37$
اسعار الذهب عيار 21
690.93جنيه
42.36$
اسعار الذهب عيار 18
592.22جنيه
36.31$
سعر الذهب عيار 14
460.61جنيه
28.24$
سعر الذهب عيار 12
394.18جنيه
24.24 $
سعر الذهب عيار 9
296.11جنيه
18.15 $
اسعار أوقية الذهب
24,557 جنيه
1,506 $
اسعار جنيه الذهب
5,527 جنيه
338.87 $
اسعار كيلو الذهب
789,613 جنيه
48,408 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم
عيار 24
عيار 21
عيار 18
عيار 14
عيار 12
3 أكتوبر
789.61
690.93
592.22
460.61
394.81
2 أكتوبر
788.28
689.76
591.22
459.14
394.14
1 أكتوبر
775.53
678.61
581.66
452.40
387.77
30 سبتمبر
770.90
674.56
578.19
449.70
358.45
29 سبتمبر
785.08
686.96
588.82
457.97
392.54
28 سبتمبر
785.08
686.96
588.82
457.97
392.54
27 سبتمبر
785.38
687.22
589.04
458.14
392.69
26 سبتمبر
789.53
690.85
592.16
460.56
394.76
25 سبتمبر
789.26
690.62
591.95
460.40
394.63
24 سبتمبر
804.03
703.54
603.02
469.02
402.01