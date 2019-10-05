سولشاير يفتح النار على لوكاكو.. ويكشف نقطة ضعف مان يونايتد
السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:52 م
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عمر عبدالعزيز
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كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الفريق يعاني من العديد من الصعوبات خلال الموسم الحالي 2019-2020.
وقال سولشاير، خلال تصريحات صحفية حول مواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي: " نعم أستطيع القول بأنه ينقصنا مهاجم (في التشكيلة)، لكن هذا كان القرار الذي اتخذته وأنا سعيد بذلك".
وأضاف قائلاً: "عندما يكون لديك لاعبون قد يملكون إمكانيات كبيرة، وتفكير روميلو لوكاكو وذهنه لم يكن معنا هنا من أجل العمل معاً كفريق ومجموعة".
وأكمل في السياق ذاته: "لا أريد التحدث كثيراً عن لاعبين آخرين، أُكنّ الكثير من الإحترام لـ لوكاكو لكن وقته هنا كان قد انتهى".
وواصل سولشاير تصريحاته قائلاً: "نحن سعداءٌ جداً بالتعاقدات التي قمنا بها، لم نتمكن من حسم صفقة اللاعب المناسب الذي كنا نرغب به قُرب نهاية سوق الانتقالات".
وأتم مدرب الشياطين الحمر بقوله: "لكنك تُفضّل التحمّل والانتظار لأنك لا تريد دفع مبالغ طائلة على شيءٍ لست متأكداً منه"
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