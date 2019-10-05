سولشاير يفتح النار على لوكاكو.. ويكشف نقطة ضعف مان يونايتد

كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الفريق يعاني من العديد من الصعوبات خلال الموسم الحالي 2019-2020.



وقال سولشاير، خلال تصريحات صحفية حول مواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي: " نعم أستطيع القول بأنه ينقصنا مهاجم (في التشكيلة)، لكن هذا كان القرار الذي اتخذته وأنا سعيد بذلك". وقال سولشاير، خلال تصريحات صحفية حول مواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي: " نعم أستطيع القول بأنه ينقصنا مهاجم (في التشكيلة)، لكن هذا كان القرار الذي اتخذته وأنا سعيد بذلك".





وأضاف قائلاً: "عندما يكون لديك لاعبون قد يملكون إمكانيات كبيرة، وتفكير روميلو لوكاكو وذهنه لم يكن معنا هنا من أجل العمل معاً كفريق ومجموعة".





وأكمل في السياق ذاته: "لا أريد التحدث كثيراً عن لاعبين آخرين، أُكنّ الكثير من الإحترام لـ لوكاكو لكن وقته هنا كان قد انتهى".





وواصل سولشاير تصريحاته قائلاً: "نحن سعداءٌ جداً بالتعاقدات التي قمنا بها، لم نتمكن من حسم صفقة اللاعب المناسب الذي كنا نرغب به قُرب نهاية سوق الانتقالات".



