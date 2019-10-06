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استقرار اسعار الدولار اليوم الأحد 6-10-2019

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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استقرار اسعار الدولار اليوم الأحد 6-10-2019
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعارالدولار اليوم

استقرت اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 10-6-2019 مقابل  الجنيه بعدما شهد تراجعات قوية بلغت 36 قرشًا خلال الربع الثالث من 2019، بعد الزيادة القوية في التدفقات النقدية من العملة الصعبة.



تحركات الدولار خلال شهر سبتمبر

كشف البنك المركزي، عن أن اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات  شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات .

 

اسعار الدولار فى البنوك

 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.2383

16.3655

اسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.24

16.34

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫27

16.37

اسعار الدولار في بنك عودة

16.26

16.36

 

 

اسعار الدولار عالميًا:

وتراجع مؤشر الدولار عالميا  أمس الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 98.816 منخفضا بنسبة 0.9 بالمئة تقريبا بعد أن بلغ أعلى مستوى في عامين ونصف العام هذا الأسبوع. والمؤشر منخفض 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.


وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0970 دولار، مواصلا تعافيه من قرب أدنى مستوى في عام ونصف العام عند 1.0879 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء. وتعثرت العملة الموحدة بفعل المخاوف بشأن احتمال انزلاق ألمانيا إلى الركود.


اغلاق البنوك غدً:

وأعلان البنك المركزي اغلاق العامل باالبنوك غدا الاحد كأجازة  رسمية بمناسبة الأحتفال بذكري السادس من أكتوبر، على أن تعاود العمل بداية من يوم الاثنين.


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