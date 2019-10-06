بعد غلق الفيس بوك لصفحات "الفجر".. "أديب" يطالب بتدخل وزير الاتصالات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على حذف موقع "الفيسبوك" الصفحات الرسمية لموقع جريدة الفجر، موضحا أن "الفيسبوك" برر غلقه لصفحات الموقع بأنها تهاجم قطر وتركيا، معلقا: "نعم بنهاجم قطر وتركيا".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، متسائلا "طب الناس اللي كانت بتحرض على البلد سايبنهم ليه.. والناس اللي كانت بطالب أنهم يولعوا في البلد سايبنهم ليه.. يعني إيه تحريض ضد تركيا وقطر".



وتابع "أديب"، منفعلا: "هو الفيسبوك مصاب بالعمي، ولا مش بيشوف غير الفلوس.. طب قولوا بتدفعوا كام،"، مستطردا ساخرا: "طب الفيسبوك بيقفل الفجر الرياضي ليه.. أدمن الصفحة زملكاوي مثلا"، مطالبا وزير الاتصالات باتخاذ موقف واضح تجاه سياسة الفيسبوك.

