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نشرة حوداث الفجر: طفل يقفز من الطابق الثالث.. وكشف لغز العثور على جثة رضيع

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:40 م
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نشرة حوداث الفجر: طفل يقفز من الطابق الثالث.. وكشف لغز العثور على جثة رضيع
النشرة
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محمود الجماس
 
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شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر".

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

ألقى طفل في العاشرة من عمره بنفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب تعذيب والدته وزوجها له.


تمكن ضباط مباحث شربين، من كشف لغز العثور على طفلة رضيعة في أيامها الأولى، اعلى منزل مهجور بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

عاجل| بحوزتهم 193 تمثالًا.. ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار

تمكن قطاع الأمن الوطنى، من ضبط تشكيل عصابى يضم عدد 22 عنصرًا من العناصر الإجرامية، لقيامه بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الآثرية بالجيزة، وتمكنهم فى هذا الإطار من إكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم بإستخراج بعض محتوياتها لإستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.

المؤبد لـ3 متهمين والمشدد لآخرين قتلوا كويتي داخل شقته بالعجوزة


قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 7 سنوات، في اتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

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