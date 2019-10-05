نشرة حوداث الفجر: طفل يقفز من الطابق الثالث.. وكشف لغز العثور على جثة رضيع

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:



ألقى طفل في العاشرة من عمره بنفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب تعذيب والدته وزوجها له.







تمكن ضباط مباحث شربين، من كشف لغز العثور على طفلة رضيعة في أيامها الأولى، اعلى منزل مهجور بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.



عاجل| بحوزتهم 193 تمثالًا.. ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار تمكن ضباط مباحث شربين، من كشف لغز العثور على طفلة رضيعة في أيامها الأولى، اعلى منزل مهجور بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.



تمكن قطاع الأمن الوطنى، من ضبط تشكيل عصابى يضم عدد 22 عنصرًا من العناصر الإجرامية، لقيامه بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الآثرية بالجيزة، وتمكنهم فى هذا الإطار من إكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم بإستخراج بعض محتوياتها لإستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.



المؤبد لـ3 متهمين والمشدد لآخرين قتلوا كويتي داخل شقته بالعجوزة تمكن قطاع الأمن الوطنى، من ضبط تشكيل عصابى يضم عدد 22 عنصرًا من العناصر الإجرامية، لقيامه بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الآثرية بالجيزة، وتمكنهم فى هذا الإطار من إكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم بإستخراج بعض محتوياتها لإستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.



