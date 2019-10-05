ثلاث بنوك تخفض أسعار الفائدة على القروض السيارات

قام عدد من البنوك العاملة في مصر بتخفيض أسعار الفائدة على قروض السيارات، بعد تحريك البنك المركزي اسعار الفائدة بخفضها نحو 3.5% منذ بداية هذا العام.

ومن ضمن البنوك التى خفض أسعار الفائدة على قروض السيارات بنك الأهلى وبنك مصر الذي تروح فيهم التخفيض بين 0.5% إلى 1%؛ لتصبح 18% متناقصة في البنكين، وانخفت الفائدة ايضًا بنسبة 0.5% في بنك القاهرة لتصل إلى 18%.

وعن شروط وطول مدة فترات سداد قرض السيارة بالنسبة للثلاث بنوك كالاتى :

البنك الأهلي المصري:

قيمة التمويل: تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 7 سنوات.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.5% إلى 2% حسب تحويل الراتب.

السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط.

الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي القرض.

بنك مصر:

يتراوح قيمة تلقرض بين 15 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى، يتتراوح مدة السداد بين عام إلى 8 سنوات، ويشطرت أن يتراوح عمر المتقدم للقرض بين 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط، على أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص، وتصل قيمة القرض 90% من إجمالي قيمة السيارة.

بنك القاهرة:

قيمة القرض: يتراوح بين 15 الف جنيه الى 500 الف جنيه كحد أقصي.

فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 7 سنوات.

المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي القرض.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط القرض.

الراتب: 1500 جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري.

نسبة التمويل: تصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة هذا العام نتيجة لأنخفاض الضغوط التضخمية ووصلها إلى أدنى مستويتها منذ 5سنوات.