ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشرطة الإسبانية تعتقل "داعشيا" نشر تهديدات إرهابية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:31 م
Advertisements
الشرطة الإسبانية تعتقل داعشيا نشر تهديدات إرهابية
عناصر من الشرطة الإسبانية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، أنها اعتقلت مواطنا من أصول عربية على خلفية اتهام بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ونشر تهديدات إرهابية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة داهمت منزل ذلك الشخص في بلدة بارلا بإقليم العاصمة مدريد، وصادرت كميات كبيرة من المركبات الكيماوية المستخدمة في تصنيع متفجرات، مشيرة إلى ذلك "الإرهابي" كان لديه قائمة بمواقع  لارتكاب التفجيرات فيها.

وذكرت المصادر، أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، كان قد أنتج مقاطع مصورة نشر عبرها تهديدات لتنظيم "داعش" باللغة الإسبانية في عامي 2018 و2019.

وقالت الشرطة، إنها صادرت كمية كبيرة من المعدات الإلكترونية والهواتف الذكية والساعات المعدلة لاستخدامها كأجهزة توقيت وكتيبات ومخطوطات، بشأن كيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى ذلك الشخص كان المسؤول الوحيد في إسبانيا عن ما يسمى وكالة "منتصر ميديا"، وهي إحدى القنوات الدعائية لداعش، التي تنشر رسائل التخويف والترهيب للتنظيم الإرهابي.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: داعش تهديدات الشرطة الإسبانية الشرطة الإسبانية إرهاب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
1
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
1
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
جنوى
1
x
20:45
2
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد

DMCA.com Protection Status