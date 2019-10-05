عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين بشأن شد النهضة

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة المصرية فاض بها الكيل بسبب قضية سد النهضة، معقبا: "الإدارة المصرية مكنتش نايمة السنوات اللي فاتت"، لافتا إلى أن الحروب القادمة في العالم ستكون حروب غاز ومياه.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تعاني من فقر مائي، ومواردها المائية محدودة من قبل بناء سد النهضة، حيث عندما تحددت حصة مصر من المياه كان التعداد السكاني يبلغ 35 نسمة.



وأوضح أن مصر أنفقت مبالغ طائلة على تحلية المياه، وفتح منافذ جديدة للمياه، مشددا على ضرورة أن يحافظ المصريين على المياه بعدم الإصراف في غسل السيارات، أو الإصراف في إنشاء ملاعب الجولف، مضيفا أن مصر دولة تحترم الاتفاقيات الدولية، ونفسها طويل، ولن تفرط في حقوقها.



وأضاف مخاطبا المصريين: "متخلوش حد يشتغلكم، دي مشكلة قديمة.. أمال الإخوان كانوا بيجتمعوا تحت رئاسة مرسي عشان يتكلموا عن أزمة سد النهضة إزاي.. دول كانوا عايزين حرب أهلية، داهية لا ترجعهم"، متابعا ساخرا: "الجلسة السرية للإخوان عن سد النهضة المفروض تتعرض على نايل كوميدي".

